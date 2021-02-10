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Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi! Saat 17.00'de...

10 Şubat 2021 Çarşamba - 13:13 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 13:19

Gelen son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapacağı belirtildi.


Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. 
 
Toplantıda, ikinci doz aşılamalar, mutasyonlu virüs ve tedbirle ilgili konuların ele alınması bekleniyor.
 
 
 

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