Tüm Türkiye'nin gözü orada! Kritik kabine toplantısı başladı

Ankara'daki kritik Kabine Toplantısı başladı. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı toplantıdan sonra yapılacak açıklamalarda. Türkiye'nin koronavirüs renk haritası, bu hafta yenilenecek. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs ve mutasyon olacak. Öte yandan kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları, ek tedbirler, yüz yüze eğitim, aşı ve birçok konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı.

Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs ve mutasyon olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreç masaya yatırılacak, yeni harita paylaşılacak ve elde edilen veriler doğrultusunda kararlar alınacak.

Güncellenecek koronavirüs haritasında özellikle gözler nüfusun yoğun olduğu İstanbul Ankara ve İzmir 'de olacak. Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı.

İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir. Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.

Aşılama takvimi devam ediyor

Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.