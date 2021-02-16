Tüm Türkiye'nin gözü orada! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor...
16 Şubat 2021 Salı - 9:00 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 9:00
Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık
Bakanı Dr. Fahrettin
Koca başkanlığında saat 17:00’de video
konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.