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Tüm Türkiye'nin gözü orada! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor...

16 Şubat 2021 Salı - 9:00 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 9:00

Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
 
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
 

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