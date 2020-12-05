Tüm Türkiye merak ediyor! İşte Çin aşısı hakkında detaylar...

CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir Çin aşısı ile ilgili detayları masaya yatırdı. Çin aşısı hakkında neler biliniyor? İşte detaylar...

CNN TÜRK'te 5N1K programında Cüneyt Özdemir'e konuşan gazeteci Emre Demir açıklamalarda bulundu. Brezilya 'da da aynı aşının uygulanacağını söyleyen Demir, Çin aşısının cazip bir aşı olduğunu dile getirdi.

Pekin'de yaşayan Emre Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'ye aşı sağlayacak Sinovac şirketi Pekin merkezli bir şirket. Şirket hepatit a ve b, influenza aşısı, su çiçeği, kabakulak aşıları yapmış olduğunu görüyoruz. Bir ve ikinci denemeler için bazı bilgiler verecek olursam iki grup üzerinde denendi. Henüz bir etkinlik kapasitesi açıklanmadı şu ana kadar. Analizlerin sürdüğü belirtiliyor. Eski bir yöntemle geliştirilmiş bir aşı. Vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. Brezilya'ya da bu aşı sağlanacak.

Önemli avantajları olduğu belirtiliyor. Buzdolabında bile muhafaza edilecek özellikte olduğu belirtiliyor.

ÇİN'DE AŞILAMA YAPILIYOR MU?

Çin genelinde genel bir aşılama söz konusu değil. Bunun dışında yüksek riskli gruplara yöneliyorlar aşılama yapılırken. İki şirket aşının ticari kullanımı için onay bekliyor. Brezilya'ya 46 milyon doz aşı sağlanacak. Meksika 'ya 35 milyon doz aşı sağlayacaklarını biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde önemli bir gezi vardı. Çin başbakan yardımcısı Pekin'de iki ilaç firmasını denetleyen ajansı ziyaret etti. Ziyaret ettiği şirketlerden birinde Sinovac şirketi de vardı. Acil programı kapsamında yüksek riskli grupların aşılanması gerektiğini söyledi.

ÇİN'İN CNN'İN HABERİNE TEPKİSİ

CNN'de çıkan habere resmi bir karşılık olmadı henüz. Fakat Çin'de medyanın CNN'in bu haberine karşılık olarak kabul edilebilecek yayınlar yaptığına şahit olduk. CNN'in açıkladığı belgelerin hiçbirinin gizli olmadığını bir şekilde yer aldığı hatırlatıldı.