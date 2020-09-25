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Tüm Türkiye etkilenecek! Sağanak yağış geliyor

25 Eylül 2020 Cuma - 8:06 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 8:06

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli yerel yağışlar bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerde sıcaklıklar 2 ila 5 derece düşecek


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 

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