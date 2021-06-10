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Tüm Türkiye'de yeni dönem! Tamamen değişiyor... Kafe, lokanta, restoran, berber, kuaför ve avukat...
Aşılamada son dakika gelişmesi. Bakan Koca resmen duyurdu. Yaş sınırı kaldırıldı. Tüm Türkiye'de yarından itibaren başlıyor. Kafe, lokanta, restoran, berber, kuaför ve avukat hepsini ilgilendiriyor.
<br><br>Öte yandan Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Yasak saatleri değişebilir. Restoranlar, kafeler ve lokantaları ilgilendiriyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yasak saatlerinin gevşetilmesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler...