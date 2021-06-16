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Tüm Türkiye'de yeni dönem! Değişiyor, resmen belli oldu, yasaklar ve saatler...
Türkiye koronavirüsle mücadelede kritik bir aşamaya geçti. Dün Türkiye’de 1 milyon 240 bin 311 kişiye aşı yapılarak rekor kırıldı. 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle uygulanan aşı sayısının 37 milyonu bulduğunu belirten Bakan Koca, yarın itibarıyla yeni döneme geçileceğini bildirdi.
Öte yandan Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm yasaklar kalkıyor. Restoranlar, kafeler, lokantaları kapsıyor. Tarih belli oldu. Uzmanlar aşı çalışmaları bu hızda giderse Türkiye iki ay içinde rahatlar ve sokağa çıkma yasakları sonbaharda kalkmış olur ifadeleri kullandı. Yapılan en son açıklamada sokağa çıkma yasaklarının hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ile 05.00 arası pazar günü ise tüm gün uygulanmasına karar verilmişti. Yasakların haziran sonuna kadar devam edeceği ifade edilmişti.
Ayrıca Kabine Toplantısı ne zaman sorusu milyonlar tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, Bilim Kurulu üyelerinden yapacağı öneriler çerçevesinde kararların alınacağı merci olacak. Vaka sayıları, aşılama durumu gibi pek çok hususun göz önünde bulundurulacağı Kabine Toplantısı, bu detaylara göre yön tayin edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
Öte yandan Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm yasaklar kalkıyor. Restoranlar, kafeler, lokantaları kapsıyor. Tarih belli oldu. Uzmanlar aşı çalışmaları bu hızda giderse Türkiye iki ay içinde rahatlar ve sokağa çıkma yasakları sonbaharda kalkmış olur ifadeleri kullandı. Yapılan en son açıklamada sokağa çıkma yasaklarının hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ile 05.00 arası pazar günü ise tüm gün uygulanmasına karar verilmişti. Yasakların haziran sonuna kadar devam edeceği ifade edilmişti.
Ayrıca Kabine Toplantısı ne zaman sorusu milyonlar tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, Bilim Kurulu üyelerinden yapacağı öneriler çerçevesinde kararların alınacağı merci olacak. Vaka sayıları, aşılama durumu gibi pek çok hususun göz önünde bulundurulacağı Kabine Toplantısı, bu detaylara göre yön tayin edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...