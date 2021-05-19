ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Tüm Türkiye'de aynı anda başladı! İşte o anlar...

Tüm Türkiye'de aynı anda başladı! İşte o anlar...

Tüm Türkiye'de aynı anda başladı! İşte o anlar... Tüm Türkiye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.