ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Tüm Türkiye'de 30 Ağustos coşkusu!

Tüm Türkiye'de 30 Ağustos coşkusu!

Tüm Türkiye'de 30 Ağustos coşkusu! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor...
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.