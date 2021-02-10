Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor!

Tüm Türkiye'nin beklediği gün geldi. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Günlerdir sosyal medya ve yazışma gruplarının gündeminde olan "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu bugün cevabını buluyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, kulislerde birçok tahmin yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak “Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim”sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular...

AŞI

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORMLAR

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklayacağı da konuşuluyor.

TESLA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye’nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

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