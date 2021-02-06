Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sınıfların tamamının ne zaman açılacağına yönelik soruya da cevap veren Bakan Selçuk "Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz." dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarındaki satır başlıkları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk "Okulların yüz yüze eğitime başlama takvimine neye bakılarak karar verildi?" sorusuna “dünyadaki durumu takip ediyoruz” diyerek, UNESCO tarafından hazırlanan, okulların kapalı, tatil olan, tamamen ve kısmen açık olduğu ülkelerin yer aldığı harita üzerinden örnek verdi.

Buna göre dünyadaki ülkelerin yüzde 80'inde okulların açık ya da kısmen açık olduğunu aktaran Selçuk, "Dünyada aşılama konusunda Türkiye'den hızlı bir seyir yok, aksine Türkiye'de hızlı bir seyir var. Diyelim ki Fransa, Hollanda 8 Şubat'ta açacak. 'Okulları açarken öğretmenlerimiz aşılandı mı, aşılandıysa açalım.' diye açmıyorlar. Aşılama bir süreç, okulların açılması ikinci bir süreç. Elbette bu ikisini birleştirmekle ilgili temenniler, beklentiler var. Zaten o yüzden açılacak olan sınıfların öğretmenlerini öncelikle şubat ayı sonuna kadar aşılama planlaması yapalım diye konuştuk. Açılacak olan sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Geçtiğimiz perşembe günü bu öğretmenlerimizin bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Şimdi o planlama süreci işliyor. Daha sonra da standart prosedür hayata geçecek." diye konuştu.

Okullardaki diğer çalışanlar nasıl aşılanacak?

Okuldaki diğer çalışanların aşılanması sürecine ilişkin soru üzerine Selçuk, okulla irtibatı olan herkesin bilgilerinin sınıflar, ilçeler ve iller seviyesinde mobil uygulama üzerinden kayıtlı olduğunu, bunların ailelerinin de mobil uygulamaya dahil edildiğini, aşılama sürecinin de her biriyle ilgili olarak sürdürüleceğini anlattı.

Müfredat değişecek mi?

Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz.

Seyreltilmiş eğitimin günlerini kim belirleyecek?

Genel bir çerçeve çiziyoruz ve bunu okula bırakıyoruz. İller düzeyinde de seçenek oluşturma yani bir ilde valiler, il hıfzısıhha kurulları o ilin durumuna göre spesifik olarak karar verebilecekler. İlk kovid çıktığında 4 senaryomuz var demiştik. Onlardan bir tanesi illerin durumuna göre karar vermek. Çünkü bazı iller var ki birkaç kişinin dışında vaka yok. O yüzden de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan son Kabine Toplantısı'nda iller düzeyinde de valilikler ve il hıfzısıhha kurullarının gözetiminde o ilin durumuna özgü kapatma ya da daha fazla açma biçiminde kararlar alınabilir. Bunları da peyderpey paylaşmış olacağız. Bu öncelikli açılan sınıflarla ilgili, sonraki aşamada tekrar gözden geçirilecek. Elbette bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var.' dediğinde 'Olsun, biz devam ediyoruz.' deme hakkımız yok." yanıtını verdi.