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Tüm memurları çok yakından ilgilendiriyor! Özel program...
Milyonlarca memur ve memur adayı için güzel haber. Hayata geçiriliyor. Artık değişecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı memurlara yönelik çok önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenleme ile kamu personelinin niteliğini artırmayı amaçlayan eğitim programları oluşturulacak. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak. İşte milyonlarca memuru ilgilendiren haberin detayları...
Memurları ilgilendiren çok önemli düzenleme hayata geçiyor. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, çalışma hayatında önemli düzenlemeleri içeriyor.