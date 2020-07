Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Milyonlarca memur için izin çok önemli. Ancak izin uygulamasında yaşanan farklılıklar zaman zaman tartışma konuşu oluyor. Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü bu uygulamalara ilişkin yazısında şunları dile getirdi: Bütün memurların bazı hakları vardır ki bu haklar bazen kurumdan kuruma veya amirden amire değişebilmektedir. İşte bu haklardan birisi yol izni diğeri de torba kadro uygulamasıdır. Aynı kurum içerisinde bir amir yol izni verirken diğeri vermeyebiliyor ya da bir amir torba kadro uygularken diğeri uygulamıyor. 657 sayılı devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izin başlıklı 102’nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir” hükmü yer almaktadır.