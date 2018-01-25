Tüm Korelilere 'birleşin' çağrısı!

Kuzey Kore tüm Koreliler'e 'bağımsız bir birleşme için atılım yapılması' çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada halktan taraflar arasındaki iletişim ve iş birliğini teşvik etmeleri istendi. Öte yandan gelecek ay Güney Kore'de yapılacak Olimpiyatlar'da ortak takımda yarışacak Kuzey Koreli buz hokeyi sporcuları da Güney'e giriş yaptı.

Pyongyang'dan 'hem yurtdışı hem de Güney ve Kuzey Kore 'de yaşayan Koreliler'e' yönelik alışılmadık bir çağrı geldi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamada diğer ülkelerin yardımı olmadan 'bağımsız bir birleşme için atılım yapılması' çağrısı yapıldı.

'KARŞILIKLI ANLAŞMAZLIK VE GÜVENSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN TÜM KORELİLER İŞ BİRLİĞİNİ VE İLETİŞİMİ TEŞVİK ETMELİ'

Mesajda tüm Koreliler'in 'Karşılıklı anlaşmazlıkları ve güvensizliği ortadan kaldırmak için geniş çaplı olarak Kuzey ve Güney Kore arasındaki iletişimi, seyahati, iş birliğini ve alışverişi teşvik etmesi gerektiği' vurgulanarak "Kore Yarımadası'nda barışçı bir iklim yaratmak ve akutlaşmış askeri gerginliği etkisiz hale getirmek için enerjik bir hamle başlatalım" dendi.

'BİRLEŞMİŞ BİR ULUSUN GÜZEL GELECEĞİ İÇİN GENİŞ BİR YOL AÇALIM'

Açıklamada ayrıca "Hızlıca Kuzey ve Güney arasındaki ilişkileri geliştirelim ve güçlü, bolluk içinde ve birleşmiş bir ulusun güzel geleceği için geniş bir yol açalım. Birleşme iklimini teşvik için, siyasi partiler, katmanlar ve sektörler arası iletişimi ve diyaloğu yeniden canlandıralım ve hem ülke içinde hem de dışında alışveriş ve iş birliğini devreye sokalım" denildi.

'ULUSUN BİRLEŞME ARZUSUNA YÖNELİK TÜM MEYDAN OKUMALARI CESURCA EZECEĞİZ'

Açıklamada 3. taraflara tansiyonu alevlendirmeme ve iki Kore arasındaki uzlaşı sürecine müdahale etmeme uyarısı da yapılarak "Biz ulusun birleşme arzusuna yönelik tüm meydan okumaları cesurca ezeceğiz. Ülkeye felaket getirecek ABD 'nin sorumsuz nükleer savaş eylemlerini bozmak için tüm Koreliler barışı koruma direnişinde ayağa kalksın" ifadeleri kullanıldı.

KORE ORTAK TAKIMINDA OYNAYACAK 12 KADIN SPORCU GÜNEY KORE'DE

Kuzey Kore'nin barışçıl çağrısı tarafların 9 Şubat'ta başlayacak PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda tek bayrak altında yürüme, Olimpiyatlar'da ortak kadın buz hokeyi takımı ile yarışma ve Kuzey'in Güney'e Olimpiyat heyetini göndermesi konusunda mutabık kaldığı bir dönemde yapıldı. Kuzey ve Güney Kore iki ülke arasındaki askeri iletişim hattını da yeniden açmıştı.

Taraflar arasındaki anlaşma çerçevesinde 22 Kuzey Koreli sporcunun olimpiyatlarda mücadele etmesi öngörülüyor.

Kuzey Koreli 12 kadın buz hokeyi oyuncusu da ortak takımda yer almak üzere Güney'e girdi. Sınırdan karayoluyla ülkeye giren Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore takımıyla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Özel yapılacak birleşik Kore formasıyla mücadele edecek takım için bir Kore halk şarkısı milli marş olarak kullanacak. Kuzey Koreli sporcular, ayrıca artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Alp disiplini kayak ve Kuzey disiplini kayak branşlarındaki müsabakalarda yarışacak. Kuzey Kore'nin ayrıca olimpiyat seremonisine katkıda bulunacağı bildirildi.