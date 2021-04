Tüm kamyonlara elektrik verecek!

Paris Anlaşması kapsamında, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5 Santigrat derecenin altındaki seviyelerle sınırlandırma hedefini desteklemek için Renault Trucks, filosunu 30 yıl içinde karbon salınımsız hale getirmek üzere kademeli olarak elektrikli hale dönüştürme kararı aldı.. Kamyonların kullanım ömrü en az on yıl olduğundan, 2040 itibariyle üretilen tüm kamyonların fosil yakıtsız çalışıyor olması ön görülüyor. Karbon salınımsız taşımaya yönelik bu büyük dönüşümü tamamlamak için elektrikli akü ve yakıt hücreli elektrikli araçlar, kritik öneme sahip olacak.

A Z.E. Çekici ve şantiye versiyonları



Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. ve Renault Trucks Master Z.E.’den oluşan ürün gamı, şehir içi taşıma, teslimat, dağıtım ve atık toplama ile ilgili her tür gereksinimi karşılıyor. Ancak marka, araç elektrifikasyonunu tüm kullanım alanlarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor. 2023’ten itibaren bölgesel ve bölgeler arası taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak bir Z.E. çekicinin pazarlaması için gerekli hazırlıklar sürüyor. Bu tarih itibariyle, şehir içi şantiye için tasarlanmış tamamen elektrikli bir model de kullanıma sunulmuş olacak.Bulunduğumuz on yılın ikinci yarısında Renault Trucks, özellikle ağır ve zorlu uzun yol operasyonlarına yönelik hidrojen yakıt hücreli elektrikli bir kamyon ürün gamı sunacak.