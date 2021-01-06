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Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! 4 bin 134 lira oldu

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 12:21 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 12:21

İstanbul'da yaşayan herkes için geçerli. Açıklama geldi. 4 bin 134 lira olduğu belirlendi. İGİAD araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama büyüklükte bir ailenin insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira oldu


Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin   (İGİAD), 2021 yılı için belirlenen İGÜ'yü düzenlediği çevrim içi basın  toplantısıyla duyurdu.
 
İGİAD İGÜ Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında yaptığı bir  araştırma ile Türkiye'de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli  olan insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor.
 
2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin  hesaplanmasından hareketle yapılan araştırma, bir ailenin gıda, giyim, konut, su,  elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık,  ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi harcamalarını  içeriyor.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen veriler  kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul'daki bir iş görene  ailesini geçindirebilmesi için aylık toplam 4 bin 134 lira (prim, ikramiye,  yardım ve benzeri yan ödemeler dahil) ödemesi gerekiyor.
 
Tespit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan  eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, iş görene verilmesi gereken  insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. Her bölge için  farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla  hesaplanan İGÜ ise 3 bin 285 lira olarak belirlendi.
 
Derneğin 2004 yılından beri "Asgari Geçim Ücreti (AGÜ)" ismiyle  İstanbul için yaptığı çalışma 2014 itibarıyla İGÜ olarak revize edilerek  hesaplamada daha ileri yöntemlerin kullanılmasına geçildi. İGÜ, TÜİK İstatistiki  Bölge Sınıflaması'nda yer alan 12 farklı bölge için yapılıyor.
 
"İGÜ işletmelere maliyet artışı getirmez, verimliliği artırır"
 
Toplantıda konuşan İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, 17 yıldır İGÜ'yü  belirlediklerini anımsatarak, "İGİAD, insani geçim ücretinin işletmelerde  uygulanması için İGÜ'yü işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik  ediyor. Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan  Derneğimiz, İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini  amaçlıyor." ifadelerini kullandı.
 
Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine  hızla bozulduğunu belirten Karahan, "Dünyamızda krizlerden en fazla etkilenen ve  gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları  gereken insani geçim ücreti, iş görenler için bir lütuf olmayıp hakkın  kendilerine teslimidir. İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar  çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı  olarak almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır." diye konuştu.
 
Karahan, İGÜ'nün işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının  iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine  katkı sağlayacağını ve işletmelere maliyet artışı getirmeyip verimliliği  artıracağını söyledi.
 
İGÜ'nün bireyi değil, 2 çocuklu bir ailenin insanca geçinebileceği  aylık insani geçim ücretini esas aldığını ifade eden Karahan, şunları kaydetti:
 
"Tespit Komisyonumuz, Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha  Eğri'nin TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiki Bölge Sınıflaması'na  dayanarak 12 ayrı bölgeden elde ettiği araştırmadaki sonuçları değerlendirerek  2021 yılı İGÜ'yü belirlemiştir. Bu çalışmada harcamalar üzerinden yapılan  hesaplamada bölgesel eşitlemeye de dikkat edilmiştir. Devletin her yıl asgari  ücreti belirlerken İGİAD'ın önerdiği İGÜ'yü dikkate alması, ücret üzerinden iş  gören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve Türkiye'de bölgesel  asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir."
 
  
 
 
 
 
 

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