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Tüm gözler Türkiye'nin üzerinde! İsmi ilk kez açıklandı
Türkiye’nin son 10 yılda ortaya koyduğu kimi projeler sadece talep ihtiyacının giderilmesinden çok daha büyük anlamlar taşıyor… Belki de bu projeleri ‘marka işler’ olarak nitelesek pek de yanlış olmaz. Mili Muharip Uçak (MMU) projesi de bunlardan biri. Bugün MMU’nun geldiği son noktanın izini sürecek, kısa ve orta vadede bizi nelerin beklediği sorusuna yanıt arayacağız.