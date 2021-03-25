25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 0.00 EURO 9,5320 1.57
USD 7,9410 0.25 ALTIN 441,610 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tüm gözler oraya çevrildi! Bakan Koca açıklayacak

25 Mart 2021 Perşembe - 8:41 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 9:08

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.


Koronavirüs salgının vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 25 Mart itibariyle açıklanan son verilere göre salgında vaka sayısı günlük 30 bine dayanırken virüsten kaynaklı ölüm ise 146'ya çıktı.
 
Koronavirüs salgının artan vaka sayıları sonrası üçüncü dalga endişeleri de artarken gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.
 
 
GÖZLER SAAT 16:00'DA: YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?
 
Kurul, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
 
Toplantıdan yeni kısıtlama ve yasak kararların çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, alınacak kararlar ise kritik toplantının ardından yazılı olarak açıklanacak.

ETİKETLER

koronavirüs bilim kurulu video konferans
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.