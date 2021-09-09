Tüm gözler oraya çevrildi! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın yapacağı açıklama merak uyandırdı.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021