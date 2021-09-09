Tüm gözler oraya çevrildi! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından saat 18.00'de açıklama yapacağını duyurdu. Tüm gözler oraya çevrildi. Bakan Koca'nın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın yapacağı açıklama merak uyandırdı.