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Tüm gözler orada! Kritik kabine toplantısı başladı

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 15:55 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 15:55

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başladı.

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