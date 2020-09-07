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Tüm gözler orada! Kabine bugün toplanıyor

07 Eylül 2020 Pazartesi - 10:48 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 11:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantıda her geçen gün artan corona virüs vakaları değerlendirilecek, alınabilecek yeni önlemler görüşülecek. Erdoğan’ın iş yerleri ve sokaklarda maske, mesafe ve temizlik denetimlerinin artırılması mesajını vereceği kaydedildi.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda corona virüs vakaları değerlendirilecek, alınabilecek yeni önlemler görüşülecek. Doğu Akdeniz, KKTC ile yapılan Akdeniz Fırtınası tatbikatı, NATO’nun Türk-Yunan krizinde devreye girmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel ve Serrac ile yaptığı özel görüşmeler ile ilgili birçok konuda da bilgilendirme yapılacağı belirtiliyor.
 
'Yunanistan’ın Ege’deki hukuk ihlalleri' başlıklı özel değerlendirme
 
Toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikat, Ege’de Yunanistan ile gerilen ilişkiler, NATO’nun Türk-Yunan krizinde devreye girmesi, Fransa’nın tutumu ile Almanya’nın arabuluculuk çabalarına dair bilgilendirmeler de yapılacak. Kabinede, “Yunanistan’ın Ege’deki hukuk ihlalleri” başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
 
Sirte-Cufra’daki son hamleler de ele alınacak
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kabineye hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vereceği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Libya’daki gelişmelere dair görüşlerini aktarması beklenirken Sirte-Cufra’daki son hamleler de ele alınacak. Libya konusunda temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya giden heyetin değerlendirmeleri de görüşülecek.
 
İran ile telezirve
 
Erdoğan’ın yarın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden “web konferans” yöntemiyle önemli bir toplantıya katılması bekleniyor. Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlığında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı gerçekleştirilecek. Altıncısı gerçekleşen toplantıya dair hazırlıklar bir süredir devam ederken koronavirüs nedeniyle web üzerinden yapılmasına karar verildi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile ticarete dair konu başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye’deki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
 

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