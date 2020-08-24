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Tüm gözler orada! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:01 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 16:05

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. En önemli gündem corona ile mücadele. Artan vakalar değerlendirilecek yeni önlemler ele alınacak.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek.
 
Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.
 
DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE
 
Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz’deki son durum ve Almanya’nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.
 
Giresun’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak. 

 

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