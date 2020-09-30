Tüm gözler Bilim Kurulu toplantısında! Yeni yasaklar gelecek mi?

Corona virüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 19:00’da basın açıklaması yapacak. Bilim Kurulu toplantısında alınacak yeni tedbir kararları merak ediliyor. Okulların açılıp açılmayacağı ise en çok merak edilen sorulardan birisi.

'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Covid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

BİLİM KURULU SAAT 17.00'DE TOPLANACAK