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Tüm gözler Bilim Kurulu toplantısında! Yeni yasaklar gelecek mi?

30 Eylül 2020 Çarşamba - 12:13 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 12:28

Corona virüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 19:00’da basın açıklaması yapacak. Bilim Kurulu toplantısında alınacak yeni tedbir kararları merak ediliyor. Okulların açılıp açılmayacağı ise en çok merak edilen sorulardan birisi.


'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Covid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.
 
BİLİM KURULU SAAT 17.00'DE TOPLANACAK
 
Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Saat 17.00'da başlayacak olan toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın saat 19.00’da basın açıklaması yapması bekleniyor.
 
Bilim Kurulu toplantısında alınacak yeni tedbir kararları merak ediliyor. Okulların ne zaman açılacağı ve yeni yasakların gelip gelmeyeceği ise en çok merak edilen konular arasında.

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