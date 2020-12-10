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Tüm emeklileri ilgilendiriyor! Seyyanen zam...

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 11:16 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 11:16

Emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca emekli her yıl ocak ve temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ilgili net rakamları neredeyse veriyor. Emeklilerin ise seyyanen zam talebi bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıkan ek masraflar ve yüksek enflasyon nedeniyle gelirleri düşen emeklilerin rahat bir nefes alması için seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.


Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel  Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, salgının insan sağlığının  yanında ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini, ekonomilerdeki olumsuzlukların  başta emekliler olmak üzere tüm dar gelirli kesimi etkilediğini söyledi.
 
Emeklinin önemli bir bölümünün asgari ücretin bile altında aylık  aldığına ve bunun dışında hiçbir geliri bulunmadığına dikkati çeken Ergün, şöyle  konuştu:
 
"Kovid-19, hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz  etkiledi. Salgınla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorunlu harcama kalıpları  değişti. Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğal gaz,  internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske,  siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Zaten sabit ve kıt  gelirle ay sonunu getirme mücadelesi veren emeklilerimiz bundan olumsuz  etkilendi. Salgın nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ve çarşı-pazardaki yüksek  enflasyon, emeklilerimizin gelirlerini ciddi oranda eritti. Geçim koşulları  giderek zorlaşan emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine  seyyanen zam istiyoruz."
 
"2000 öncesi tabandan aylık alan emekliye tahmini zam 181 lira"
 
İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki  altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapıldığını anımsatan Ergün, memur  emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı  hesaplanarak artırıldığını hatırlattı.
 
TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldiğini belirten Ergün, bu sonuçlara göre  temmuz-kasım dönemini kapsayan beş ayda TÜFE oranının yüzde 7,02 olarak  hesaplandığına dikkati çekti.
 
Bu orana aralık ayı TÜFE oranı da ekleneceğini ve emeklilerin  aylıklarına yapılacak yeni zam oranın belirleneceğini ifade eden Ergün, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Aralık ayında TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de  altı aylık kümülatif toplam yüzde 8,09 olur. Yani emekli, dul ve yetimlerin aylık  ve gelirlerine 2021'nin ilk altı ayında uygulanacak zam oranı bu şekilde  netleşir. Bu rakamdan hareketle 2000 yılından önce emekli olmuş, en düşük işçi  emeklisi aylığı 2 bin 232 liradan 2 bin 413 liraya yükselir. Zamla gelen 181 lira  günlük 6 liraya karşılık gelir. Bu da günlük sadece bir şişe süt demektir. Biz  işte bunun için seyyanen zam talep ediyoruz."
 
Emekli aylığı hesaplama kriterindeki değişiklik nedeniyle 2000 yılı  sonrası emekli olanlara 2000 öncesi emekli olanların oldukça altında aylık  bağlandığına dikkati çeken Ergün, sosyal güvenliğin eşitlik kuralının 4447 ve  5510 sayılı Kanunlarla bozulduğunu, sigortalı çalışma süresinin artmasına rağmen  emekli aylıklarının düşmesine bir çözüm getirilmesini istedi.
 
 "TÜİK enflasyon sepetini güncellemeli"
 
Ergün, enflasyondan kaynaklı artışların emeklilerin giderlerindeki  artışları karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek, TÜİK'in açıkladığı  enflasyon oranları ile hane halkı tüketim harcamaları rakamlarının vatandaşların  yaşam koşullarından uzak olduğunu kaydetti.
 
Sokağın enflasyonunun TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde olduğuna  dikkati çeken Ergün, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullandığı sepette temel  ihtiyaçların payının yükseltilmesini ve Kovid-19 salgını da dikkate alınarak  özellikle konut (ısınma, elektrik, su ve kira) ve gıdanın enflasyon sepetindeki  ağırlığının yükseltilmesini talep etti.
 
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi  için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ifade eden açlık sınırının 2 bin  516 lira olduğunu vurgulayan Ergün, ülkenin kalkınması, büyümesi ve refahı için  yılarca emek veren emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini  dile getirdi.
 

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