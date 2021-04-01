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Tüm ebeveynlere 24 haftalık izin verecek!

01 Nisan 2021 Perşembe - 16:39 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 16:39

Volvo Cars, 1 Nisan 2021 itibarıyla tüm fabrika ve ofislerindeki 40.000'den fazla çalışanını yeni bir ücretli ebeveyn izni politikasına dahil ediyor.


Volvo Cars en az bir yılı dolduran tüm çalışanlara, taban ücretlerinin yüzde 80'i oranında, toplam 24 haftalık izin vermeyi planlıyor. Uygulama, her iki ebeveyn için de geçerli ve izin ebeveynliğin ilk üç yılı içinde herhangi bir zamanda kullanılabiliyor. Küresel politika, dünyadaki birçok mevcut politikadan daha kapsayıcı ve destekleyici. Politika, evlat edinen ve koruyucu aile olanlar dahil olmak üzere yasal olarak kayıtlı tüm ebeveynleri kapsıyor. Volvo Cars’ın küresel politikası, son yıllarda hem ebeveynler hem de çocuklar için somut faydalar sağlayan, ebeveyn izni düzenlemeleriyle dünya çapında tanınan İsveç ulusal mevzuatından esinleniyor. Rapor, 2019'da EMEA bölgesinde başlatılan ve tüm başvuru sahiplerinin yüzde 46'sının baba olduğu bir ebeveyn izni pilot programını takip ediyor. Volvo Cars, izin alımını teşvik etmek için ebeveyn izni politikası hakkında daha etkili bir şekilde iletişim kurmaya odaklandı.

 

Şirket, 24 haftalık ebeveyn iznini önceden belirlenmiş bir seçenek olarak sunarak, bir "varsayılan etki" yaratmayı hedefliyor - insanların önceden belirlenmiş seçeneklere bağlı kalma olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor. Belirsizlik olduğunda olumsuz sonuçları tahmin etme eğiliminde olduğumuz için "24 haftaya kadar" gibi belirsiz bir dilden kaçınılıyor.

 

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Volvo Cars ücretli ebeveyn izni çalışanlara izin
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