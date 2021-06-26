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Tüm dünyanın merakla beklediği UFO raporu yayınlandı!

26 Haziran 2021 Cumartesi - 0:26 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 0:26

ABD dünyanın merakla beklediği UFO raporunu yayınladı. Amerikan göklerinde görülen 'tanımlanamayan uçan nesnelere' yönelik sis perdesi, bu raporun ardından aralanmış değil.


Bugün ABD yerel saatiyle öğleden sonra yayınlanan rapor şunu net bir şekilde ortaya koydu: Amerikan istihbarat yetkilileri, Donanma pilotları tarafından görülen UFO'ların arkasında uzaylıların olduğuna inanmıyor. Ancak bu uçan nesnelerin ne olduğunu da açıklayamıyorlar.
 
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre rapor, gözlemlenen bu fenomenlerin, ABD askeri operasyonlarının bir parçası olmadığını teyit ediyor.
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çoğu 2014 yazı ile 2015 baharında olmak üzere 20 yılı aşkın bir sürede Donanma pilotları tarafından bildirilen 140'ın üzerinde vakayı inceledi.

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