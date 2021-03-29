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Tüm dünyanın konuştuğu olayda flaş gelişme! Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi yüzdürüldü

29 Mart 2021 Pazartesi - 8:51 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 8:51

Son dakika haberine göre; 400 metre uzunluğuyla Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisi yapılan çalışmaların sonuç vermesiyle yeniden yüzdürüldü


Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya deniz ticaretini sekteye uğratan Ever Given gemisi zorlu çalışmaların ardından saplandığı yerden kurtarıldı.
 
Inch Cape Shipping Services'in Twitter hesabından yapılan açıklamada karaya oturarak Süveyş Kanalı'nı kapatan 400 metre uzunluğundaki Ever Given gemisi yeniden yüzdürüldü ve güvenli bölgeye alınma çalışmalarına geçildi.
 
 
Süveyş Kanal İdaresi daha önce yaptığı açıklamada, karaya oturan geminin altındaki kumun boşaltılması ve derinliğin artırılması çalışmalarının ardından geminin çekilmesi için çalışmalarının başladığını ifade etmişti.
 
 
 

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