Tüm çalışanlar için geçerli! Yanlış bilgi veren yandı

Çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bunu yapan parasını alamıyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. İşe başlamadan önce sözleşme yapılırken verilecek bilgilerin doğru olması gerekiyor. Yanlış bilgi verilmesi halinde işverene çalışanı tazminatsız işten çıkarma hakkı doğuyor. Aynı şekilde işveren için de bu geçerli. İşveren işçiyi yanıltacak veya yanlış bilgiler verirse haklı fesih ile tazminat talep edilebiliyor.

İş Kanunun, işverene haklı fesih ile işten çıkartmayı yani daha açık ifadeyle tazminatsız çıkartmayı düzenleyen 25. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması...

Yani sizin işe girerken vereceğiniz bilgilerin veya işe başlamadan önce size sorulan tüm sorulara verdiğiniz tüm cevapların doğru olması çok önemli.

Yanlış bilgi vermeniz halinde işveren için haklı fesih, yani tazminatsız işten çıkarma hakkı doğuyor. İş sözleşmesi yapılırken verilen bilgilerin özellikle iş için aranılan vasıflarla ilgili yanıltıcı olmaması gerekiyor. İşin yapılmasıyla ilgili özelliklerin yanında işverenin de işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamasını zorlaştırıcı özellikler de olmaması lazım geliyor.

İşe girerken bilmediğiniz halde 'İngilizce biliyorum' demeniz, ya da yapılacak işle ilgili tecrübeniz olmadığı halde 'tecrübeliyim' demeniz sonradan anlaşıldığında işverene sizi tazminatsız işten çıkartma hakkı veriyor.

İŞÇİNİN DE HAKKI VAR

Aslında bu kural işçi açısından da geçerli. Aynı durum yine İş Kanunu'nun 24. Maddesinde şu ifadelerle yer alıyor:

"İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa…"

HAKLI FESİH GEREKÇESİ SAYILABİLİYOR

İşte böyle bir durum olduğunda, çalışan da bu ortaya çıktığı anda haklı fesih ile tazminatını talep edebiliyor. Yukarıdaki örnekler işe girerken verilen bilgilerle ilgili. Aynı şekilde işverenin güvenini kötüye kullanmak da tazminatsız atılma sebebi sayılıyor. Örneğin 'sınavım var' diyerek izin alan bir çalışanın böyle bir sınavının olmadığının ortaya çıkması da haklı fesih gerekçesi sayılabiliyor. Aynı şekilde işveren de taahhüt ettiği ücretleri vermediği takdirde tazminat ödemek durumunda kalabiliyor. Faruk Erdem/Sabah