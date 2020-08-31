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Tüm çalışanlar için geçerli! Kanıtlayan tazminat kazanıyor
Milyonlarca çalışan sahip oldukları hakları tam olarak bilmiyor. Bu nedenle zaman zaman karşılaşılan haksızlıklara karşı da yasalardan kaynaklanan haklarını kullanmıyor. Kullanan çalışanlar ise tazminat kazanıyor. Mobbing ne demek ve işyerinde mobbinge uğrayan çalışanlar ne yapmalı? İşte iş hayatında bulunan herkesi çok yakından ilgilendiren sorunun yanıtı...
Çalışan herkesin işyerinde başına gelecebilecek psikolojik şiddet, taciz ve yıldırmaya mobbing deniliyor. Peki çalışırken mobbinge uğrayan çalışan hakkını nasıl aramalı? Milliyet'ten Cem Kılıç bugünkü köşesine bu konuyu taşıdı. İşte Kılıç'tan mobbinge uğrayan çalışanlara tavsiyesi ve kıdem tazminatı almanın yolları...