Tüm çalışanlar için geçerli! İşveren o ücreti ödemek zorunda

Çalışma hayatında birçok çalışan kanunlardan doğan haklarını tam olarak bilmiyor. Dolayısıyla hak ihaleli yaşandığı zaman da tam olarak nasıl bir yol izlenmesi gerektiği bilinmiyor.

Çalışanların yaşadığı hak ihlallerinden biri de Asgari Geçim Ücreti’nin (AGİ) ödenmemesi ya da eksik ödenmesi.

Asgari Geçim Ücreti tüm çalışanların net maaşları dışında devlet tarafından ödenen bir ücrettir. İşe başlarken işçi ve işveren arasında anlaşılan tutar AGİ’nin dışındadır. İşveren tarafından ödenen ücrete ek olarak AGİ ödemesi yapılır. Fakat bazı işverenler bu ücreti maaşın içinde gösterir. Bu yasal değildir. AGİ'yi ödememenin işveren için cezai yaptırımları vardır.

AGİ ÖDENMEZSE ÇALIŞAN NE YAPMALI

AGİ ödemesi yapılmayan işçi, Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına ya da Vergi İletişim Merkezi’nin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayette bulunabilir. Ayrıca AGİ’nin ödenmemesi durumunda çalışan iş sözleşmesini feshedebilir ve tazminat talep edilebilir.

ÖDENMEYEN AGİ KONUSUNDA YARGITAY KARARI!

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2012/28238 E. 2013/29999 K. 31.01.2013 ile şöyle der; Somut olayda; davacı işçinin fesih tarihi itibari ile ödenmenmiş olan asgari geçim indirimi alacağı bulunduğu anlaşılmakla; bir kimsenin hiçbir neden yokken tüm haklarından vazgeçerek işyerini terk etmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, iş sözleşmesinin işçi tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi alacağı bulunması nedeni ile haklı olarak feshedildiğinin kabulü dosya içeriğine daha uygun düşecektir. Bu durumda, iş sözleşmesini haklı nedenle de olsa fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanırsa da ihbar tazminatına hak kazanamayacağından, davacının ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

PEKİ AGİ’Yİ ÇALIŞANA KİM ÖDÜYOR?

İşveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip Asgari Geçim İndirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Yani işveren ARACILIK yapmakta olup işçisine ödediği AGİ’ yi ödeyeceği vergiden düşmektedir.

2020’DE AGİ NE KADAR?

2020’de en düşük AGİ ödemesi 220,73 TL oldu. AGİ ücreti bekar, evli ve çocuğu olanlar için farklılık gösteriyor.

2020 AGİ tablosu…

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL