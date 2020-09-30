Tüm aboneleri kapsıyor! 2 gün önceden bildirilecek

Milyonlara kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Bakanlık açıkladı. Artık iki gün önceden bildirmek zorunlu. Aboneye bildirmeden kesinti yapılamayacak. internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini açıkladı. Vatandaşlar hatalı olduğunu düşündükleri faturaya bir yıl içinde itiraz edebilecek.

Ticaret Bakanlığı, taahhütnameyle abone olunan internet ve yayın platformu gibi hizmetlerin kontrol, onarım gibi sebeplerle durdurulması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden aboneye bildirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’nca, hazırlanan broşürde, taahhüt süresince sözleşme koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacağı belirtilerek, “Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle hizmet sunumunun durdurulacak olması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden size bildirilmesi zorunludur” denildi.