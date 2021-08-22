Tülin Şahin'den kan donduran ifadeler! Pedro de Noronha ile gerilim devam ediyor!

Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli işinsanı Pedro de Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi.