Tüketicileri çok yakından ilgilendiren karar! Durduruldu
14 Mart 2021 Pazar - 15:43 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 15:53
İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Son yıllarda sosyal medya üzerinden alışveriş yapanların sayısı arttı. Özellikle küçük işletmelerin tercih ettiği yöntem vatandaşların kolay bir şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor. Gıda alışverişleri için de sosyal medya kullanılıyor. Böylece organik ürün siparişleri kolaylıkla verilerek sağlıklı ürünlere ulaşmak mümkün oluyor. Fakat sosyal medya üzerinden alışveriş yapmak bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Şikayette bulunan kişi sayısı da artıyor. Bu şikayetler ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. Sosyal medya platformundan ürün sipariş eden tüketici fotoğraftaki ürünü satın alsa da kendisine başka ürün gelince şikayette bulundu. Ürünü gönderen şirkete 114 bin 326 lira ceza kesildi.
Aldatıcı reklam
lara karşı caydırıcı önlemler başladı. CNN Türk'ün haberine göre sosyal medya üzerinden fındık, fıstık siparişi veren tüketici evine gelen ürün kırık leblebiyle mısır
ürünleri oldu. Aldatıldığını anlayan tüketici Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
Ticaret Bakanlığı konuyu Reklam Kurulu'na iletti. Reklam Kurulu sosyal medya hesabındaki içeriği inceledi. İnceleme sonucunda ürünü gönderen firmaya ilişkin pek çok olumsuz yorumun olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Reklam Kurulu 114 bin 326 lira ceza kesti. Cezanın yanında firmanın söz konusu reklamları için durdurma kararı verildi.