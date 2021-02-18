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Tüketici güven endeksi şubatta arttı

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 10:26 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 11:12

Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,5 artarak 84,5 değerine yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven  endeksini açıkladı.
 
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle  yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden  arındırılmış tüketici güven  endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5  arttı. Ocakta 83,3 olan endeks, şubatta 84,5'e çıktı.
 
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi  ocakta 63,7 iken, şubatta yüzde 4,1 artarak 66,3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme  ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 83,8 iken, şubatta yüzde  0,8 artarak 84,5'e yükseldi.
 
Ocak ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum  beklentisi endeksi 88,2 iken, şubatta yüzde 4 artarak 91,7 olarak  gerçekleşti.
 
 Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim  mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ocakta 97,3 iken, şubatta yüzde 1,9  azalarak 95,5'e geriledi.
 
  
 

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Tüketici güven endeksi TÜİK ekonomi
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