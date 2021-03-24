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Tüketici Güven Endeksi martta yüzde 2,5 arttı

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 10:09 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 10:23

,Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,5 artarak 86,7 değerine yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven  endeksini açıkladı.
 
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle  yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden  arındırılmış tüketici güven  endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı.  Şubatta 84,5 olan endeks, martta 86,7'e çıktı.
 
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi  şubatta 66,3 iken, martta yüzde 1,4 artarak 67,3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme  ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 84,5 iken, martta yüzde 4  artarak 87,9'a yükseldi.
 
Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum  beklentisi endeksi 91,7 iken, martta yüzde 2,5 artarak 94,1 olarak  gerçekleşti.???????
 
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim  mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi şubatta 95,5 iken, martta yüzde 2  artarak 97,4'e çıktı.
 
  
 

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