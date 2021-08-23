Tüketici güven endeksi açıklandı!

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz ayında 57,9 iken, Ağustos ayında %5,8 oranında artarak 61,3 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,6 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79,8 iken, Ağustos ayında %1,4 oranında azalarak 78,6 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,3 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83,2 iken, Ağustos ayında %9,6 oranında azalarak 75,3 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Temmuz ayında 97,0 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 97,7 oldu.