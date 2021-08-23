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Tüketici güven endeksi açıklandı!

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azaldı; Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78,2 oldu.


Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz ayında 57,9 iken, Ağustos ayında %5,8 oranında artarak 61,3 oldu.
 
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,6 oldu
 
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79,8 iken, Ağustos ayında %1,4 oranında azalarak 78,6 oldu.
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,3 oldu
 
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83,2 iken, Ağustos ayında %9,6 oranında azalarak 75,3 oldu.
 
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Temmuz ayında 97,0 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 97,7 oldu.
 

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