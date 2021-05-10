Tüketici 2.elde fiyatların artacağını düşünüyor!

Ülkemizde yaşanan tam kapanma sürecinin birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörüne de etkileri devam ediyor.

Tam kapanma kararı sonrası tüketicilerin araç alım-satım konusunda neler düşündüğü merak konusu oldu. A rabam.com’un Mayıs ayında 3.048 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre kapanma sürecinde katılımcıların %50.4’ü araç alma veya satmayı düşünürken, %49.6’sı ise bu süreçte araç alım-satımı yapmayı düşünmüyor. Katılımcıların verdiği yanıtların birbirine yakın oranlarda olması, tüketicilerin bu konuda kararsız oldukları izlenimini veriyor. Tüketicilerin %32.9’u kapanma sürecinin ikinci el otomotiv sektöründeki fiyatları artış yönünde, %26.9’u düşüş yönünde etkileyeceğini; %18.2’si fiyatların değişmeyeceğini, %19.2’si ise bu konuda kararsız olduğunu söylüyor.

Talepte düşüş olacak mı?

Kapanma sürecinin ikinci el araç fiyatlarını artıracağını düşünen tüketicilere, bu düşüncelerinin nedeni sorulduğunda %42.7’si sıfır araç tedariğinde yaşanan sıkıntıları, %33.4’ü tam kapanma bitince talepte yaşanacak artışı, %21.5’i ise kurdaki dalgalanmaları gerekçe olarak gösterdi. Fiyatların düşeceğini bekleyen tüketicilerin en büyük gerekçesi %73.7 ile talepteki düşüşün fiyatları da düşüreceği yönünde. Buna göre kapanma sonrasında bir kısım tüketicinin fiyatlarda düşüş ve indirim beklentisi olduğunu söylemek mümkün. Katılımcıların %13.4’ü fiyatlardaki düşüşün gerekçesi olarak galeri ve satış yerlerinin kapalı olmasını işaret ederken, %12.9’u ekonomide yaşanabilecek olumlu gelişmeleri öne sürdü.

Fiyatlar artar mı?

Tam kapanma sürecinin sıfır otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceği sorulduğunda ise, tüketicilerin %40.3’ü fiyatların artacağını söylüyor. Artış yönündeki düşüncelerin gerekçeleri ise %34.3 ile kurdaki dalgalanmalar olurken, bunu %33.6 ile dünyada yaşanan çip krizi ve %29.9 ile sıfır araçlardaki diğer üretim sıkıntıları takip etti. Kapanma sürecinin sıfır otomotiv fiyatlarını düşüreceğini düşünen %20.7’lik kesime bunun gerekçeleri sorulduğunda %71.5’i Koronavirüs nedeniyle talepte yaşanacak düşüşü sebep gösteriyor. Tüketicilerin %18.1’i ekonomide yaşanabilecek olumlu gelişmeleri, %10.4’ü ise bayilerin satışa kapalı olmasını öne sürdü. Cevaplayıcıların %26.9’u kapanma sürecinin sıfır araçlarda fiyatları çok değiştirmeyeceğini ifade ederken, %12.2’si bu konuda kararsız olduğunu belirtti.