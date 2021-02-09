Tukaş ortak arıyor! KAP'a bildirildi

BORSA GRAFİĞİ YATAY SEYREDİYOR

Tukaş hissesi 2019 yılı başında yükselişe geçmeye başladı. Uzun yıllar kuruşlu seviyelerde olan şirket 2019 yılından itibaren hızlı yükseliş yaşadı ve 18 Mayıs 2020 tarihinde 17.80 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Bu noktadan sonra ise hisse sert düşüş yaşadı ve son günlerde 10 lira seviyesine kadar geriledi. Yaklaşık 9 ayda hisse yüzde 44'e yakın geriledi.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, potansiyel ortaklık görüşmeleri ve çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş'yi yetkilendirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermişti.

Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." (Hürriyet)