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TÜİK'ten yeni uygulama! 'Benim enflasyonum'

17 Şubat 2021 Çarşamba - 14:59 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 14:59

TÜİK harekete geçti. Önemli bir adım atıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 'Benim Enflasyonum' adlı bir uygulama başlatılacağını, bununla vatandaşların 'kendi enflasyonunu' hesaplayabileceğini söyledi.


TÜİK'in yeni başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru, yeni bir veri seti oluşturmak için hazırlık yapıyor. Buna göre, dileyen kendi tüketimine ilişkin kalemlerden kolaylıkla kendi enflasyonunu hesaplayabilecek.
 
Uygulamanın adı 'Benim enflasyonum' olarak belirlendi. "En çok eleştiri konusu olan verinin enflasyon olduğunu biliyoruz" diyen Dosdoğru, bu nedenle danışma kurulları kurulduğunu da dile getirdi.
 
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, uygulamayı en kısa sürede başlatmayı öngördüklerini söyleyen TÜİK Başkanı, enflasyon hesaplamasının baştan aşağı kontrol edildiğini iyileştirilmesi gereken alanların belirlendiğini bildirdi.

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