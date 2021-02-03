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TÜİK, enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 13:05 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 13:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi, sepette 415 madde ve 901 madde çeşidi dikkate alınacak.


TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl fiyat derlenen yerleşim  yerleri ve iş yerleri, endeks sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıkları ile  ürünlerin tanımları güncelleniyor.
 
 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan  değişim oranları tek birey ya da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp, ülke  ortalamasını ifade ediyor.
 
En çok satış yapan firmalardan fiyat derlemesi amaçlanıyor
 
2019 yılından itibaren Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) iş yerlerine  ait ciro verilerinin elde edilmesi ile perakende sektöründe yer alan marketler ve  giyim mağazaları için ciro değerleri kullanılarak iş yeri örneklemi yapılıyor.  Her yıl aralık ayında en güncel ciro verileri incelenerek, il bazında fiyat  derlenen marketler ve giyim mağazaları gözden geçiriliyor. Perakende sektöründe  yer alan marketler ve giyim mağazalarının il bazında ciro büyüklükleri esas  alınarak tüketicilerin o ilde yoğun olarak tercih ettiği, en çok satış yapan  zincir ve yerel firmalardan fiyat derlenmesi amaçlanıyor.
 
2021 yılında TÜFE'de 81 ilin tamamı ve 225 ilçe kapsamında, 27 bin 980  iş yeri ve 4 bin 274 konuttan (kira), 415 madde, 901 madde çeşidi için her ay  yaklaşık 550 bin 632 fiyat derlenecek.
 
Her yıl aralık ayında yapılan güncellemede, ağırlığı artan mal ve  hizmetler endeks sepetine dahil edilirken, ağırlığı azalan ürünler sepetten  çıkartılıyor. Bu nedenle, TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl  değişim gösteriyor.
 
Güncellemeye göre, sepete giren maddeler turşu ve sweatshirt (kadın  için) oldu.
 
Sepetten çıkan maddeler ise tere, erik, normal buzdolabı (derin  donduruculu), karışım kumaşlar ve şofben olarak belirlendi.
 
Ana grup ağırlıkları
 
2021 yılı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları da  belirlendi.
 
Buna göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 22,77'den yüzde  25,94'e çıkarıldı. Salgın sürecinde önemi artan sağlığın ağırlığı ise yüzde  2,80'den yüzde 3,25'e yükseltildi.
 
Konut, haberleşme, ev eşyası gruplarının ağırlığı artarken, alkollü  içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı, eğitim, lokanta ve oteller gibi grupların  ağırlığı azaldı.
 
Söz konusu ağırlıklar, alkollü içecekler ve tütün için yüzde 4,88,  giyim ve ayakkabı için yüzde 5,87, konut için yüzde 15,36, ev eşyası için yüzde  8,64, ulaştırma için yüzde 15,49, haberleşme için yüzde 4,64, eğlence ve kültür  için yüzde 3,01, eğitim için yüzde 2,28, lokanta ve oteller için yüzde 5,91,  çeşitli mal ve hizmetler için yüzde 4,73 oldu.
 
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE)  sepetinde yer alan mal ve hizmetler hane halklarının en güncel tüketim yapısını  yansıtacak şekilde oluşturuluyor, endeks sepeti ve ağırlıklar her yıl  güncelleniyor.
 
2020 yılında ortaya çıkan Kovid-19 salgını, hane halkı tüketim  harcamalarını önemli derecede etkiledi. Salgın sebebiyle tüketim  alışkanlıklarında oluşan değişimlerin bir kısmı geçici olurken, bazılarının ise  uzun süre devam etmesi öngörülüyor.
 
2021 yılında da devam etmesi beklenen söz konusu etkilerin TÜFE  ağırlıklarına en güncel şekilde yansıtılması için Avrupa Birliği İstatistik Ofisi  (EuroStat) Aralık 2020'de metodolojik kılavuz yayımladı.
 
Kovid-19 salgını döneminde toplum sağlığına risk oluşturmamak için  Nisan 2020 itibarıyla TÜİK'in tüm hane halkı anketlerinde yüz yüze görüşme  uygulaması geçici süreyle durduruldu. Bu sebeple TÜFE ağırlıklarının temel veri  kaynağı olan, kapsamı gereği farklı bir veri derleme yöntemiyle uygulanması  mümkün olmayan hane halkı bütçe anketi, 2020 yılı için tamamlanamadı. 2021 yılı  TÜFE ağırlık güncellemesi EuroStat'ın konuya ilişkin kılavuzunda belirtilen  yöntemler doğrultusunda hesaplandı.
 
Kovid-19 salgınıyla birlikte hane halkı harcamalarına dahil olan bazı  madde çeşitleri (maske gibi) 2021 yılında sepet kapsamına alındı. Cerrahi maske,  madde çeşidi olarak "diğer sağlık ürünleri" maddesinin altında yer alıyor.
 
Bazı ürünlere ilişkin madde çeşit sayısı ve ağırlıkları güncellendi
 
2021 yılında TÜFE madde sepetinde, "kabartma maddeleri" başlığı  altında yer alan "kuru maya" madde çeşidi için tanım değişikliği yapıldı. Daha  önce belirli bir gramajda satışa sunulan bir paket kuru hamur mayası fiyatı takip  edilirken, alanda tespit edilen gramaj farklılıkları nedeniyle ölçü birimi  değiştirildi ve kilogram bazında ürün fiyatı takibine geçildi.
 
Ayrıca, "beyaz peynir", "sigaralar", "diğer sağlık ürünleri",  "otomobil (dizel)", "otomobil (benzinli)" ve "resmi evraklarla ilgili hizmet  ücreti" maddelerine ilişkin madde çeşit sayısı değiştirildi ve ağırlıkları  güncellendi.
 
Bu değişikliğin sebebi, hane halklarının madde çeşidi düzeyinde  değişim gösteren güncel tüketim tercihlerinin detaya yansıtılabilmesi oldu.  Örneğin, "sigaralar" için yeni bir ürünün (madde çeşidi) piyasaya girmesi veya  yaygın olarak tüketilir hale gelmesi durumunda madde sepetine çeşit olarak  eklenmesi gerekiyor. Aynı durum otomobiller için de geçerli. Her yıl yeni  modellerin piyasaya girmesi ve bazı modellerin üretimine son verilmesi nedeniyle  "otomobil (dizel)" ve "otomobil (benzinli)" maddeleri için fiyatı derlenen marka  ve modeller güncelleniyor. Ayrıca tüketicilerin zaman içinde değişen vites türü  gibi tercihleri de madde çeşidi ve ağırlıklarına yansıtılıyor. "Beyaz peynir"  tanımının hane halkları tarafından yaygın olarak tüketilmeye başlanan peynir  çeşitlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş olması da bu kapsamda  gerçekleştirildi.
 
Ocak 2021 dönemi itibarıyla yayımlanan ortalama madde fiyatlarında söz  konusu maddeler için gözlenecek fiyat değişimlerinin bu kapsamda  değerlendirilmesi gerekiyor.
 
Fiyat derleme dönemleri
 
TÜFE kapsamında fiyat derleme sıklığı piyasadaki fiyat gelişimini  yansıtacak şekilde yapılıyor. Fiyat hareketliliği yüksek ürünlerde daha sık  aralıklarla fiyat derlemesi söz konusu oluyor. Ay içinde meydana gelebilecek  fiyat farklılaşmasının yakalanabilmesi amacıyla taze sebze ve meyve, tüp gaz,  LPG, futbol maçına giriş ücreti ile seçilmiş gıda ürünleri haftada 1 kez olmak  üzere, ayda 4 defa derleniyor. Sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatları (günlük),  bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitlerinin fiyatları için ayda iki kez  derleme yapılıyor.
 
Kovid-19 salgını döneminde uygulanan kısıtlamalar neticesinde bazı iş  yerleri kapandı ya da çalışma saatleri değiştirildi, bazı hizmetler ise  sağlanamadı. Bu süreçte, TÜFE hesaplamalarının aksamadan devam etmesi için alanda  fiyat derleme çalışmaları mümkün olduğunca devam ettirildi. Kısıtlamalar  nedeniyle alanda fiyata erişilememesi durumunda EuroStat tarafından kılavuzda  önerilen alternatif yöntemlere başvuruldu. Bu kapsamda telefon ile fiyat derleme,  internet ve barkod verileri fiyatlarının kullanılması, e-posta ile fiyat toplama  gibi alternatif veri kaynakları kullanıldı.
 
Barkod verileri, veri derleme sürecine entegre edildi
 
Tüketicilerin satın aldığı ürünlere ilişkin veriler, çeşitli mali  işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ticaret sektöründe faaliyet gösteren  firmalarca kayıt altına alınıyor. Son yıllarda birçok ulusal istatistik ofisi,  perakende marketler tarafından tutulan bu satış verilerinin TÜFE'de veri kaynağı  olarak kullanımı üzerinde çalışıyor.
 
TÜİK'in, barkod (satış) verilerinin TÜFE veri derleme süreçlerine  entegre edilmesine yönelik çalışmaları 2018 yılından beri devam ediyor. Bu  kapsamda perakende ticaret sektöründe önemli paya sahip zincir marketlerden  sağlanan verilerin 2020 yılında analiz süreçleri tamamlandı ve verinin TÜFE  hesaplamaları için kullanıma hazır hale getirilebilmesine yönelik diğer  çalışmalar (sınıflama, kod eşleştirmeleri gibi) yapıldı. 2021 yılı TÜFE  hesaplamalarında perakende ticaret sektöründe önemli paya sahip zincir  marketlerden sağlanan barkod (satış) verileri kullanılmaya başlandı. Böylelikle,  ayın belirli günlerinde alandan derlenen fiyatlar yerine, firmalardan sağlanan  şube bazında günlük satış ve miktar verileri kullanılarak ayın genelini kapsayan  fiyatlar endekse dahil edildi. Barkod verilerinin sisteme dahil edilmesiyle TÜFE  kapsamında derlenen toplam fiyat sayısının yaklaşık yüzde 21'i zincir  marketlerden doğrudan temin edilmiş olacak.

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