TÜİK Enflasyon sepeti! Enflasyon sepetinde neler var 2020?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti. Enflasyon sepetinde neler var 2020? Enflasyon sepeti 2021…

Enflasyon sepetinde neler var 2020? Ulaştırma ve gıda önceki yıla göre arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Enflasyon sepeti 2021…

Aylık en çok patlıcan yükseldi

Aralık ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 47,92 artan patlıcan oldu. Patlıcanı yüzde 25,62 ile salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana, yüzde 17,36 ile yeşil soğan oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

YILLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,32 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %3,18 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %14,52, AYLIK %1,11 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile al tın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,83 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %25,15, AYLIK %2,36 ARTTI



Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %27,32 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %19,02, imalatta %27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,25 ve su temininde %14,83 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %32,92, dayanıklı tüketim malında %27,70, dayanıksız tüketim malında %19,18, enerjide %3,24 ve sermaye malında %29,70 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,67 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,02, imalatta %2,67 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,21 azalış ve su temininde %1,18 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,91, dayanıklı tüketim malında %1,31, dayanıksız tüketim malında %1,47, enerjide %2,86 ve sermaye malında %1,87 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK TEK AZALIŞ %17,77 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ



Yıllık azalış %17,77 ile tütün ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %56,29, metal cevherleri %48,97, kağıt ve kağıt ürünleri %34,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ %2,34 İLE METAL CEVHERLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ



Aylık en fazla azalış; %2,34 ile metal cevherleri, %1,73 diğer mamul eşyalar, %1,21 elektrik, gaz ve üretim alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %10,71, tütün ürünleri %7,74, ana metaller %6,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.