TÜİK enflasyon oranlarını ne zaman açıklar? Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Tefe Tüfe oranı…

Yeni yıla girilmesiyle memur, emekli zam oranını, kira artışı oranını etkileyecek enflasyon oranları hakkında yapılan araştırmalar arttı. Enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Ekonomistler, aralık ayına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 1,02 olarak açıklandı. Peki Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı açıklama tarihi ve TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon beklentisi hakkında merak edilenler...

Aralık ayı enflasyon oranları kira, memur ve emekli maaş zammını etkileyeceği için merakla bekleniyor. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu her ay başında enflasyon rakamlarını açıklıyor. TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını henüz açıklanmadı ama beklentiler gündeme geldi. Peki, TÜİK Enflasyon oranlarını ne zaman açıklar? Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak.

TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranları henüz belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.