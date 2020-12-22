TÜİK asgari ücret önerisi 2021 belli oldu! TÜİK’in 2019 ve 2020 asgari ücret önerisi neydi?

TÜİK asgari ücret önerisi belli oldu. TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. Peki, TÜİK 2019 ve 2020 yılında asgari ücret için ne önermişti?

Asgari ücret için ilk öneri geldi. Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı yaptı. Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücretin 2 bin 792 lira 10 kuruş olması yönünde tavsiyede bulundu. 2020 asgari ücret asgari geçim indirimiyle birlikte 2 bin 324 lira. Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.

TÜİK 2020 asgari ücret önerisi

TÜİK tarafından Aralık 2019’da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunulan öneri 2 bin 331 TL’ydi. Asgari ücret net 2324,71 TL olarak belirlenmişti.

TÜİK 2019 asgari ücret önerisi

TÜİK 2018 yılında 2019 yılı için 2213,40 TL önerisi yapmıştı, asgari ücret 2019 yılında 2020, 90 olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ

YÜZDE 12 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 12 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 279 TL artarak 2.603 TL olacak. Buna karşılık sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 136 lira artarak bin 133 liradan bin 269 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 415 lira artarak 3.458 TL’den 3.873 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 15 ARTARSA: Bu durumda işçinin cebine giren net ücret ocak ayından itibaren 349 lira artarak 2 bin 673 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 170 lira artarak bin 303 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 519 lira artarak 3.977 liraya ulaşacak.

YÜZDE 17 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 17 artması durumunda işçinin cebine girecek para 395 lira artarak 2 bin 720 lira olacak. Devletin kasasına giren para ise 193 lira artarak bin 326 liraya yükselecek. İşverenin cebinden çıkan para ise 589 lira artışla 4 bin 46 liraya çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 20 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 465 lira artacak ve net asgari ücret 2.790 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 227 lira artışla bin 360 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyeti de 692 lira artışla 4.150 liraya ulaşacak.