Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

İdlib'de görev esnasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." dedi.