Tuğçe Tayfur ve Seren Serengil arasında olay atışma!

Beyaz TV ekranlarına gelen Söylemezsem Olmaz magazin programında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunduğu programda Ferdi Tayfur ’un kızı Tuğçe Tayfur’un evli biriyle aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl Taner Şafak’la olan 7 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’un iş insanı Tolga Bayar ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tolga Bayar’ın eşi Ebru Bayar’ın Söylemezsem Olmaz yayınında serf ettiği sözler izleyicileri şaşırttı.

'YUVAMI TUĞÇE TAYFUR YIKTI'

Tolga Bayar'ın eşi Ebru Bayar, kocasının 1 aydır çocuğunu görmediğini ve aralarında hiçbir sorun yokken bir anda boşanma aşamasına geldiklerini dile getirdi. “Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı” diyen Ebru Bayar’ın sözleri genç müzisyeni sinirlendirdi.

“KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR”

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur'un hedefinde Seren Serengil vardı.

Tayfur paylaşımlarında:

Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir.

Sen bunu bile bile ‘lades’ deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.

He bu arada, keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey. Ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor.

Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum.

Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi.

SEREN SERENGİL ÇILGINA DÖNDÜ

Seren Serengil’in seks kasetlerinin olduğunu iddia eden Tuğçe Tayfur’un sözleri ünlü ismi çılgına çevirdi. Tuğçe Tayfur’un iddialarına Seren Serengil sosyal medya hesabından cevap verdi.

‘ANNECİĞİME VE BANA HAKARET EDEN TUĞÇE TAYFUR...’

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan yuva yıkan kadın iddialarını kesin bir dille reddeden Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman için, “Sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi” ifadelerini kullandı.