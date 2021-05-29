Tuğçe Melis Demir kimdir? 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alacak!

Survivor All Star için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosu için çalışmalara başladı. Survivor All Star’a gidecek isimler merak edilirken isimler de netleşmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isimlerden biri de 2017 Survivor yarışmacılarından Tuğçe Melis Demir oldu. Peki, Tuğçe Melis Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor All Star kadrosu 2022 sezonu yarışmacısı Tuğçe Melis Demir hakkında merak edilenler...

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor , 2022'de Survivor All Star 'la yola devam edecek. Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star’a gidecek isimler şimdiden merak ediliyor. Acun Ilıcalı 2022 Survivor All Star'da yer alacak isimleri açıklamaya başladı. Açıkladığı isimlerden birisi ise büyük sürpriz oldu. 2017 yılında ekranlara gelen Survivor yarışmasında kendinden bir hayli söz ettiren yarışmacı Survivor All Star’a katılıyor. Survivor All Star için Acun Ilıcalı’nın Tuğçe Melis Demir’in katılmasını istediği yarışmacılar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı gönderdiği teklif sonrası Survivor Tuğçe Melis Demir’in bu duruma sıcak baktığı ve Survivor All Star için teklifi kabul ettiği öğrenildi. Peki, Tuğçe Melis Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğçe Melis Demir şimdi ne yapıyor? İşte Survivor All Star kadrosuna katılacak isimler...

TUĞÇE MELİS DEMİR KİMDİR?

11 Şubat 1994 tarihinde Ankara 'da dünyaya gelen Tuğçe Melis Demir, öğreninimini İzmir 'de sürdürmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi'nde lisans eğitim ini gerçekleştiren Demir, eğitim hayatında devam ederken, bir taraftan da sportif faaliyetlerine ağırlık kazandırmıştır. Buz Hokeyi sporunda profesyonel bir kimliğe sahip olan Tuğçe Melis Demir, ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve milli takım oyuncusudur.

Survivor'dan 16. hafta elenen Tuğçe karar sonrası şunları söylemişti: "Buraya gelirken ne kadar sevindiysem giderken isyan etme lüksüm olduğunu düşünmüyorum. Devam etmem gerekiyormuş gibi hissediyordum. Yapcak bir şey yok. Şu an çok tuhaf hissediyorum. Gitmeyecekmiş gibiyim ama sonuna geldim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Burası çok güzel keyfini çıkarmaya baksınlar"