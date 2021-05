Tuğçe Melis Demir kimdir? 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alacak!

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor , 2022'de Survivor All Star 'la yola devam edecek. Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star’a gidecek isimler şimdiden merak ediliyor. Acun Ilıcalı 2022 Survivor All Star'da yer alacak isimleri açıklamaya başladı. Açıkladığı isimlerden birisi ise büyük sürpriz oldu. 2017 yılında ekranlara gelen Survivor yarışmasında kendinden bir hayli söz ettiren yarışmacı Survivor All Star’a katılıyor. Survivor All Star için Acun Ilıcalı’nın Tuğçe Melis Demir’in katılmasını istediği yarışmacılar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı gönderdiği teklif sonrası Survivor Tuğçe Melis Demir’in bu duruma sıcak baktığı ve Survivor All Star için teklifi kabul ettiği öğrenildi. Peki, Tuğçe Melis Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğçe Melis Demir şimdi ne yapıyor? İşte Survivor All Star kadrosuna katılacak isimler...