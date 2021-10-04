MasterChef yarışmasının jüri üyeleri arasında bulunan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanıyor. Bu gelişmenin ardından Tuğçe Demirbilek’in hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Tuğçe Demirbilek kimdir?

Danilo Zanna ile 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek, Giresunludur. Tuğçe Demirbilek, 1981 yılında doğdu.

2021 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Golf Dondurmalar reklam çalışmasında eşi Danilo Zanna ile birlikte kamera karşısına geçmiştir. Tuğçe Demirbilek reklam çalışmasının ardından şu açıklamada bulunmuştur. “Çok keyifli ve unutulmaz bir anı daha ekledik seninle hayata. Çok teşekkür ederim emeği olan, bu fırsatı veren ve bizimle paylaşıp gülümseyen herkese. Şimdiden afiyetler olsun”.

Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"