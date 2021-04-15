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Tuğba Özerk'ten sosyal medya açıklaması: Olmasa çocuk yapmazlar!
Klibindeki cesur sahnelerle magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Özerk, isim vermeden bazı ünlüleri hedef aldığı 'sosyal medya' açıklaması ile yeni bir tartışma başlattı.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Tuğba Özerk, sosyal medya olmasaydı ünlülerin çocuk yapmayacağını iddia etti.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Tuğba Özerk, sosyal medya olmasaydı ünlülerin çocuk yapmayacağını iddia etti.