Tuğba Özerk sevgilisini 1 yıl sakladı ve ilk kez konuştu!

Bir yıldır sevgilisini magazin basınından uzak tutmayı başaran Tuğba Özerk, “İlişkimiz ilk başladığında Alaçatı’daydık. Daha sakin ortamlara tercih ettik. Senelerdir kimse yoktu hayatımdı. Bir senedir mutlu bir birlikteliğimiz var. Ciddi düşünüyoruz" dedi.