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Tuğba Özerk sevgilisini 1 yıl sakladı ve ilk kez konuştu!
Şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülenen 40 yaşındaki popçu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Bir yıldır sevgilisini magazin basınından uzak tutmayı başaran Tuğba Özerk, “İlişkimiz ilk başladığında Alaçatı’daydık. Daha sakin ortamlara tercih ettik. Senelerdir kimse yoktu hayatımdı. Bir senedir mutlu bir birlikteliğimiz var. Ciddi düşünüyoruz" dedi.
Bir yıldır sevgilisini magazin basınından uzak tutmayı başaran Tuğba Özerk, “İlişkimiz ilk başladığında Alaçatı’daydık. Daha sakin ortamlara tercih ettik. Senelerdir kimse yoktu hayatımdı. Bir senedir mutlu bir birlikteliğimiz var. Ciddi düşünüyoruz" dedi.