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Tuğba Özerk'e canlı yayında kına gecesi

09 Nisan 2021 Cuma - 17:21 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 17:21

Şarkıcı Tuğba Özerk, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katıldı.


Demet Akalın ve Alişan, bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan Tuğba Özerk'e sürpriz kına gecesi düzenledi.
 
Ünlü şarkıcı, türkülerin de çalmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı. Ardından gelinlik giyen Özerk, adeta düğün provası yapmış oldu.

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tuğba özerk demet alişan
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